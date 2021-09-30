В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации «сети экстремистов» среди рабочих

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии объявили о ликвидации «организованной экстремистской сети» «Рабочы Рух» («Рабочее движение». — «Газета.Ru»). Такое заявление в эфире провластного телеканала СТВ сделал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Представитель ведомства сообщил, что находящиеся преимущественно за рубежом представители актива данного движения подбирали действующих работников крупных белорусских предприятий «из числа так называемых сторонников перемен», у которых есть доступ к данным ограниченного характера. По его словам, с этими сотрудниками проводилась психологическая обработка и последующая вербовка

Как рассказал Бычек, координация работы организации осуществлялась через Telegram «при содействии иностранных спецслужб».

СТВ также показал кадры с одним из обвиняемых по делу «Рабочы рух». По информации телеканала, им является слесарь Белорусского металлургического завода (БМЗ) Александр Гашник. По словам мужчины, он передал сведения об объектах инфраструктуры на предприятии «по просьбе инициативы BYPOL». Также он заявил, что был членом организации «Рабочы рух», с помощью которой он и установил контакт с BYPOL.

BYPOL — организация, созданная уволившимися силовиками, которые не поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники BYPOL занимаются сбором информации о случаях нарушения прав человека силовиками в республике и случаях применения насилия.

Ранее стало известно, что в Минске сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер застрелил из ружья сотрудника КГБ Дмитрия с позывным «Нирвана». Сам Зельцер был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру силовиков. Белорусские органы проводили «отработку адресов, по которых могли находиться лица, причастные к терроризму». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».