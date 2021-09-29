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Огонь на территории нефтехимического завода в Тобольске попал на видео

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На территории нефтехимического завода в Тобольске заметили факельное горение, сообщает URA.RU.

По данным агентства, огонь был замечен на промплощадке компании «Сибур». При этом в самой компании агентству пояснили, что факельное горение связано с ремонтными работами, которые регулярно проводятся на нефтехимических производствах для обеспечения надежной работы оборудования.

«Эти процедуры могут сопровождаться эпизодическим интенсивным горением на факеле, которое является неотъемлемой частью пусковых операций. Это временное явление, процесс контролируемый», — рассказали в «Сибуре».

Представители компании также отметили, что воздействие на окружающую среду при этом не превышает разрешенных нормативов.

Ранее в мексиканском штате Веракрус произошел пожар на нефтехимическом предприятии государственной компании Petróleos Mexicanos (Pemex). По предварительным данным причиной возгорания стал удар молнии.

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