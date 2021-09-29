Минпросвещения заменит региональные проверочные работы всероссийскими

Минпросвещения России будет проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) вместо региональных и муниципальных, что позволит сократить их количество, сообщается на сайте министерства.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что дополнительные контрольные работы создают дополнительную нагрузку на учителей.

«Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент – ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам – все это дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний», — сказал он.

27 сентября президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета дал ряд поручений министерствам, включая сферу образования. В частности, глава государства призвал сократить количество контрольных работ в школах, перевести российское дистанционное образование исключительно на государственные онлайн-ресурсы, убрать термин «образовательная услуга» и освещать конкурс «Учитель года» как телешоу.

Отмечалось, что число контрольных работ должно сокращаться с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования. При этом Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Минпросвещения и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки поручено проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки обучающихся по основным общеобразовательным программам. Они должны учесть реальные временные затраты на выполнение домашних заданий и тех, которые выполняются в школах, исходя из необходимости сохранения здоровья учеников. Ответственные должны выработать меры по оптимизации этих процессов.