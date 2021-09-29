Жительница Ростовской области морила дочь голодом и привязывала к батарее

В Ростовской области осудили 25-летнюю местную жительницу за издевательства над семилетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Новошахтинске. Женщина вместе с супругом привязывали ребенка веревками и колготками к батарее, чтобы та не мешала им. Кроме того, они морили девочку голодом.

Знакомые пары рассказывали порталу 161.ru, что на запястьях ребенка остались кровоподтеки. Ее нашли связанной, а от голода она жевала одеяло. Местные полицейские доставили малышку в городскую больницу.

В результате женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее супруга отправили на принудительное лечение — у мужчины выявили психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая держала своих детей на цепи и била их палкой.