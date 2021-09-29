Заключенный мусульманин пожаловался на обыск трансгендером

Седьмой федеральный апелляционный суд в США рассмотрел иск 50-летнего заключенного Руфуса Уэста в отношении исправительного учреждения Green Bay в штате Висконсин, так как его, раздев догола, обыскал сотрудник тюрьмы — трансгендер Айзак Бюле. Об этом сообщило издание Washington Times.

Уэст обосновал иск тем, что такая процедура нарушает нормы исламского религиозного права, так как по религиозным убеждениям Уэста, Айзак Бюле — женщина. Согласно же нормам ислама женщины могут видеть обнаженное тело только своего супруга и близкого родственника. При этом в иске указано, что органы власти страны обязаны обеспечивать свободу вероисповедания. Тем самым действия пенитенциарного учреждения, по мнению команды обвинения, противоречат не только нормам ислама, но и законам страны о религиозной свободе.

Адвокат Уэста заявил, что тюрьма явным образом проигнорировала религиозные убеждения заключенного, отправив именно трансгендерного мужчину проводить обыск, из-за чего Уэсту теперь «придется вечно гореть в Аду» после того, как его увидела голым женщина.

Решение суда ожидается в начале октября.

Ранее сообщалось о том, что американские школьники - трансгендеры подали в суд за запрет им пользоваться раздевалками их предпочтительного пола.