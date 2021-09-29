Осиротевший белый медвежонок покинул лежку возле поселка Диксон

Белый медвежонок, которого бросилась мать, покинул свою лежку возле поселка городского типа Диксон на Таймыре, сообщил в своем Facebook директор красноярского парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

«Медвежонок покинул лежку, наверное, жажда выгнала. Местные власти осматривают территорию. Ситуацию контролируют, наши специалисты с коллегами из Московского зоопарка готовы вылететь, если будет необходимость», — рассказал Горбань.

Планируется выловить медвежонка и поместить его для выживания и безопасности людей в новое место обитания.

Ранее в Красноярском крае осиротевший белый медвежонок пришел к людям. Предполагается, что мать медвежонка бросила своего ребенка.

На опубликованном директором красноярского парка «Роев ручей» Андреем Горбанем видео запечатлен медвежонок, который не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.