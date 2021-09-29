В Польше зафиксировали рекордное число попыток пересечь границу из Белоруссии

В Польше, за прошедшие сутки, 28 сентября, зафиксировали рекордное число попыток мигрантов пересечь границу из Белоруссии, сообщила в Twitter пограничная стража Польши.

«К сожалению, рекорд. Вчера, 28 сентября, погранохрана зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Все попытки предотвращены», — сообщили польские пограничники.

Начиная с августа, около десяти тысяч человек попытались незаконно пересечь границу Польши из Белоруссии. Из этого числа до 8500 человек были остановлены польской пограничной стражей, около 1200 человек были задержаны и находятся в охраняемых центрах.

По данным польского правительства, до 50 человек из числа задержанных связаны с террористическими организациями и представляют угрозу.

Ранее стало известно, что Польша и Литва пытались выдворить в Белоруссию свыше 8,5 тысяч беженцев.