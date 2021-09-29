Лава от вулкана на Канарских островах образовала в океане 50-метровую пирамиду

Лавовый поток от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) образовал 50-метровую пирамиду в океане. Об этом сообщает Испанский институт океанографии (IEO) на странице в Twitter.

В ночь на 29 сентября лава добралась до побережья Пальмы. Ранее власти приказали жителям некоторых муниципалитетов не выходить из домов, а также запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.

По данным (IEO), при контакте лавы температурой более 1 тысячи градусов с соленой водой температурой +20°C возникает реакция, в ходе которой появляются «столбы водяного пара с содержанием солярной кислоты. Это происходит из-за значительного содержания хлорида в морской воде». Также эти «столбы» содержат микрочастицы вулканического стекла.

Вулканологи подчеркнули, что вдыхание или контакт кислых газов и жидкостей может привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей, а также вызвать затруднение дыхания, особенно у людей, у которых прежде были респираторные заболевания.

Ранее сообщалось, что достигшая океана лава на Канарах вызвала выбросы вредных газов.