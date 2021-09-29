На месте крушения Ан-26 под Хабаровском установили памятный крест

Памятный крест экипажу, погибшему в крушении Ан-26 в Большехехцирском заповеднике в Хабровском крае 22 сентября, установили спасатели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«На месте крушения самолета Ан-26 спасатели установили памятный крест погибшему экипажу. Там ведь, когда готовили вертолетную площадку, много деревьев спилили. Два ствола пошли в дело. Закрепили памятную табличку с датой падения самолета. И оставили у подножия креста обломок самолета и спасательные жилеты», — отметили в МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее спасатели завершили все работы на месте падения самолета Ан-26 под Хабаровском.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.