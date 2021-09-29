Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Шериф» не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, включая... 07:50
Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане 07:45
Начальник склада ВС Украины продавал боеприпасы преступникам 07:43
Неймар опубликовал фото с Месси и Мбаппе после победы над «Манчестер... 07:30
На Алтае жена из ревности убила мужа сквозным ударом в сердце 07:24
Крикунов не понял решения назначить Жамнова главным тренером сборной России 07:10
Назван напиток, способный предотвратить рак 07:09
Михалков заявил о «никаком «Оскаре» 07:08
Патрушев настаивает на активном внедрении российского ПО в органах власти 06:59
Россиянам назвали безопасный VPN-сервис 06:50

На месте крушения Ан-26 под Хабаровском установили памятный крест

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@tv360/Telegram

Памятный крест экипажу, погибшему в крушении Ан-26 в Большехехцирском заповеднике в Хабровском крае 22 сентября, установили спасатели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«На месте крушения самолета Ан-26 спасатели установили памятный крест погибшему экипажу. Там ведь, когда готовили вертолетную площадку, много деревьев спилили. Два ствола пошли в дело. Закрепили памятную табличку с датой падения самолета. И оставили у подножия креста обломок самолета и спасательные жилеты», — отметили в МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее спасатели завершили все работы на месте падения самолета Ан-26 под Хабаровском.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию
Счетная палата оценила эффективность выполнения госпрограмм
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT
RTVI: в компании по борьбе с киберпреступностью Group‑IB проходят обыски
Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке и мечтах о гареме
«Шериф» переиграл «Реал» в своем первом гостевом матче ЛЧ
Американская журналистка объяснила попытку Киева взорвать газопровод в Крыму
Новости и материалы
«Шериф» не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, включая квалификацию
Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане
Начальник склада ВС Украины продавал боеприпасы преступникам
Неймар опубликовал фото с Месси и Мбаппе после победы над «Манчестер Сити»
На Алтае жена из ревности убила мужа сквозным ударом в сердце
Крикунов не понял решения назначить Жамнова главным тренером сборной России
Назван напиток, способный предотвратить рак
Михалков заявил о «никаком «Оскаре»
Патрушев настаивает на активном внедрении российского ПО в органах власти
Россиянам назвали безопасный VPN-сервис
Тактаров рассказал о желаемом гонораре за бой с Монсоном
В эквадорской тюрьме во время перестрелки погибли 24 человека
В Москве мать выставила на продажу девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей
Вратарь «Шерифа» побил рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов
Доктор Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта
Исследование показало, сколько россиян работают сверхурочно
Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре
До +12°С ожидается в Москве
Все новости
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
«Диана возненавидела бы Меган»
Как Меган Маркл подражает принцессе Диане
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Заставлял называть его папой и душил»
Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19
Два региона России введут QR-коды
«Полез на столб, чтобы сориентироваться»: на Урале погиб солдат-срочник
В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника
«Металлистам было в кайф выступить в большевистской столице мирового зла»
AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»
Грозит ли миру дефицит iPhone после закрытия фабрик в КНР
Поставщики Apple перестают работать по требованию властей Китая
Выплаты на детей и «санитарный щит». Какие законы вступят в силу в октябре
Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября
Такси хотят избавить от убийц, грабителей и насильников
Эксперт считает, что люди с судимостью обойдут запрет на работу в такси
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях