На Алтае жена из ревности убила мужа сквозным ударом в сердце

Женщина из алтайского села Усть-Кан осуждена на 8,5 лет колонии общего режима за убийство своего супруга, сообщили в краевом управлении СК.

По данным следствия, весной этого года семейная пара пригласила на дворовое застолье односельчанку, в ходе распития спиртных напитков между супругами возник конфликт — женщина приревновала своего мужа к более молодой гостье. Сначала жена взяла стеклянную бутылку и ударила мужчину по лицу. Тот попытался увернуться, что еще больше разозлило женщину.

«Злоумышленница убежала в дом, откуда вернулась с ножом, клинком которого с силой нанесла потерпевшему удар в область грудной клетки, причинив тем самым последнему телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева со сквозным повреждением сердца, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина избил жену до смерти и лег с ней спать.