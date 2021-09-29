В эквадорской тюрьме во время перестрелки погибли 24 человека

В Эквадоре перестрелка между членами преступных группировок произошла прямо в тюрьме провинции Гуаяс. В результате происшествия погибли 24 человека, говорится в сообщении Национальной службы всестороннего внимания к заключенным (SNAI) в Twitter.

В тюрьму после того, как раздались первые выстрелы, прибыли тактические и оперативные подразделения. Им потребовалось три часа, чтобы установить полный контроль над тюрьмой. Погибли 24 человека, еще 48 ранены.

По информации издания La Jornada, в июле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюремной системе страны режим чрезвычайного положения. В пенитенциарных учреждениях в нескольких инцидентах погибли около100 человек. Так, только в феврале погибли 79 заключенных во время беспорядков в трех тюрьмах страны, которые прошли одновременно.

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что считает, что выстраивать интеграционные процессы между государствами Латинской Америки и Карибского бассейна следует по принципу Европейского союза. Соответствующее предложение он сделал на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).