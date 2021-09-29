Переменная облачность и до +12°С ожидается в Москве в среду, 29 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице синоптики прогнозируют +10-12°С, в ночь на 30 сентября похолодает до +4°С. Ветер — северный, северо-западный со скоростью 3–8 м/с.

В Подмосковье — днем +8-13°С. В ночные часы температура воздуха снизится — до +6°С, местами возможны заморозки до -3°С. «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков будет действовать в Московской области до 9:00 мск 30 сентября.

Атмосферное давление в Московском регионе составит в среднем 763 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Ранее синоптик рассказал, когда в Европейскую Россию придет «золотая осень». Он уточнил, что такой период — это не теплая погода, а «удовольствие от красок».