Врач назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тимаков отметил, что прививку следует сделать перед осенним подъемом заболеваемости. Август является оптимальным месяцем потому, что в это время начинает спадать жара, при которой могут обостряться проблемы со здоровьем из-за высокой температуры. Например, повышенное артериальное давление и обезвоживание.

«Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа – сентябрь–октябрь», — утверждает Тимаков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России начались доклинические исследования возможности одновременного применения вакцин от COVID-19 и гриппа.

Он подчеркнул, что исследования проводятся для оценки безопасности и эффективности одновременного введения двух препаратов. Они проводятся на животных.

По словам Мурашко, по результатам исследований будет приниматься решение о дальнейших шагах в данном вопросе.