На Кубани произошел разлив нефтепродуктов с коммерческого судна

На Кубани произошел разлив нефтепродуктов в акватории Темрюка. Утечка произошла с судна «Леди Лейла», сообщает в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Нефтяную пленку заметили у строящихся причалов в Порту Мечел-Темрюк.

Радионова пообещала, что виновных в утечке привлекут к ответственности. «Не надо думать, что порт — это обязательно грязно», — написала чиновница в социальной сети.

Ранее пловцы наглотались нефти во время заплыва в Геленджике.На прошедших соревнованиях по плаванию в открытом море Swimcup спортсмены обнаружили в воде следы нефти