Женщина получила ожог пупка и бедер в московском салоне красоты

Женщина 1978 рождения обратилась за медицинской помощью после посещения одного из столичных салонов красоты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У женщины диагностировали термический ожог пупка и обоих бедер. Гражданка пояснила, что 26 сентября получила ожог лазером во время косметической процедуры», — заявил источник, уточнив, что в больницу пострадавшая отправилась лишь на следующий день после посещения салона.

Сообщается, что МВД уже начало проверку по факту случившегося, хотя пострадавшая пока не обращалась в полицию.

Ранее стало известно, что собака откусила девушке веко во время процедуры по наращиванию ресниц — у пострадавшей был день рождения, и вместо вечеринки она оказалась на операционном столе. Медики предупредили, что на полное заживление раны уйдет до года.