В Чувашии приостановили работу кафе и ресторанов

В Чувашии приостановлена работа заведений общепита, а также отменены массовые мероприятия. Об этом объявил губернатор республики Олег Николаев в Instagram.

Ограничения касаются зрелищных, развлекательных, спортивных, выставочных и рекламных мероприятий. Под запрет также попала работа аттракционов.

«Ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки. Это не наказание, а испытание», — указал губернатор.

Также два российских региона ввели QR-коды при посещении общественных мероприятий. Речь идет об Удмуртии и Пермском крае.