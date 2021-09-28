Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких YouTube-каналов RT

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ранее удаленных немецких YouTube-каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом говорится в письме ведомства к Google, которое есть в распоряжении RT.

Ведомство потребовало пояснить причины блокировки. По мнению Роскомнадзора, «действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

В пресс-службе Google, в свою очередь, пояснили, что каналы удалили из-за нарушений политики сервиса. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к приостановке их прав на публикацию видео.

Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube, подчеркнули в Google.