Захарова прокомментировала удаление немецких каналов RT на YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале блокировку канала RT DE на YouTube.

«Для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьезные обвинения» или «формальные поводы» <...> как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube», — написала Захарова.

По ее словам, по поводу произошедшего готовится комментарий.

«Он понравится всем, особенно немецким журналистам», — заключила она.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил часть контента телеканала RT. В компании рассказали, что каналу также вынесли предупреждения.

В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за нарушений политики сервиса.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео», — говорится в сообщении.

Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube, подчеркнули в Google.