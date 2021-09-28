Учителя в Приморье накажут после отказа выпустить ребенка в туалет

Учитель и директор школы №19 города Артема будут привлечены к ответственности после инцидента с ребенком, который оконфузился при одноклассниках после того, как его не выпустили с урока в туалет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Артемовского городского округа.

По его словам, ребенку окажут психологическую помощь с согласия матери. Собеседник агентства уточнил, что о произошедшем во время урока рассказала одна из родительниц одноклассника.

«Но мама ученика не давала своего согласия на факт огласки ситуации в социальных сетях, и в управлении образования напомнили, что подобные решения принимают исключительно родители или законные представители детей», — отметил он.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в средней школе №19 города Артема во время урока биологии учительница отказалась отпускать с урока пятиклассника в туалет, из-за чего ребенок не смог дотерпеть до перемены. Инцидент вызвал резонанс. В школе была организована служебная проверка.