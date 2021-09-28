Иммунолог назвал необходимый для ослабления пандемии срок локдауна

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что для ослабления пандемии коронавируса в России необходимо ввести локдаун не менее чем на два с половиной месяца. Об этом он сообщил Ura.ru.

«Если у нас вдруг что-то перещелкнет, изменится, и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно четырех-пяти недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в четыре-пять недель в том виде, в котором мы его выполняли», — сказал он.

По его словам, в России до сих пор не было строгого карантина, как в Европе и Китае. При этом Крючков подчеркнул, что российские власти вряд ли пойдут на такие меры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований считать, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится. По словам главного санитарного врача, в настоящее время в стране фиксируется рост заболеваемости как сезонными инфекциями, так и COVID-19, в дальнейшем ожидается увеличение числа заболевших.

При этом она исключила введение локдауна в России в ближайшее время.