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Google обжаловал штраф на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент

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Компания Google подала апелляции на три постановления мирового судьи, которыми ей были назначены штрафы на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

«В суд поступили жалобы Google LLC на три постановления мирового судьи от 19 августа. Дата судебных заседаний пока не назначена», — сказал источник.

Ранее представитель компании Google Александр Монин заявил, что компания Google уважает законы всех стран, не выбирает политическую сторону, а также реагирует на все юридические запросы по публикуемому контенту. Он подчеркнул, что Google оповещает авторов контента, создателей приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента.

10 сентября стало известно, что Google грозит новый штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Таганский суд Москвы также готовится рассмотреть в отношении Google еще два протокола за аналогичные нарушения, по которым компании грозит штраф до 12 млн рублей.

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