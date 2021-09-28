Полицейский украл из магазина платежные терминалы под предлогом борьбы с азартными играми

В Кирове полицейский изъял из магазина два платежных терминала под предлогом незаконного использования в азартных играх, после чего продал их пивной. Об этом сообщает Baza.



Владелец магазина рассказал правоохранителям, что к нему зашел некий посетитель, представившийся полицейским, и унес платежные терминалы, объяснив свои действия борьбой с азартными играми.

В полиции быстро вычислили 27-летнего оперуполномоченного Никиту Горбукова, находившегося в тот день на больничном. Выяснилось, что Горбунков перепродал терминалы в магазин разливного пива в том же районе.



Технику изъяли в рамках заведенного на оперативника уголовного дела о превышении полномочий, ему грозит четыре года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), вступили в переписку с 70-летним гражданином Германии и выманили у него €10 тысяч (около 867 тыс. рублей).

По информации издания, злоумышленники вступили в переписку с немцем, проживающим в Москве, в мессенджере WhatsApp, пытаясь выведать подробности о его банковских счетах, изъяснялись они на немецком языке.