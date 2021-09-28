Неизвестный устроил стрельбу в Вологодской области, один человек погиб

Неизвестный мужчина застрелил одного человека в поселке Вохтога Вологодской области, еще один получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Северо-Западного округа.

«Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии выдвинулся в поселок Вохтога Вологодской области для задержания мужчины с ружьем, ранее застрелившего одного человека и ранившего второго», — рассказали в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что стрелявший скрылся с места преступления. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. Сообщение о потасовке между гражданами на улице Малая Бронная поступило рано утром 25 сентября. Один из участников ссоры произвел выстрел из охолощенного пистолета. В результате происшествия был госпитализирован один человек.

На месте были задержаны четыре гражданина и доставлены в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.