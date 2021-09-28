В Приморье мужчина попытался убить местного бизнесмена

Бывший сотрудник фитнес-центра совершил нападение на бизнесмена, пытаясь отомстить ему за увольнение. Кадры нападения c камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в приморском городе Артеме. Бывший сотрудник фитнес-центра пришел на встречу с прежним начальством, чтобы «поговорить». Внезапно он вытащил из-за спины пистолет и со словами «Я за тобой» выстрелил в сидящего за столом владельца центра.

В это время в кабинете находился и брат бизнесмена. Вместе им удалось перехватить нападавшего и связать его.

По их словам, этот мужчина раньше работал у них в фитнес-клубе. Год назад его уволили из-за того, что он накинулся с шилом на управляющего, и угрожал завалить и братьев-бизнесменов.

Злоумышленника передали полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей в магазине на северо-востоке Москвы.