Врач, избитый мужем пациентки-мусульманки, потребовал от нападавшего компенсацию

Врач Владимир Жирноклеев, на которого напал муж пациентки, требует компенсации за моральный и материальный ущерб, сообщает kp.ru.

Издание пишет, что у врача после сотрясения мозга появился тремор руки, который мешает дерматологу проводить операции. Медику потребовалось дорогостоящее исследование, ему провели КТ, потому что причины некоторых симптомов не ясны.

Инцидент произошел в одной из городских больниц 23 сентября — мужчина привел свою супругу на осмотр к дерматовенерологу. Женщина пришла на прием в хиджабе.

Через некоторое время после осмотра мужчина ворвался в кабинет и набросился с кулаками на врача. Медик получил несколько тяжелых ударов по голове, в результате чего его коллеги диагностировали у врача закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Полиция приехала в клинику через пять минут. Нарушителя порядка задержали, а пострадавшего врача увезли в больницу на «скорой помощи» с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей.

Нападавший заявил, что врач сделал супруге комплимент во время осмотра.