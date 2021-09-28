В Рособрнадзоре рассказали об оптимизации числа контрольных в школах

В Рособрнадзоре рассказали о проведенной работе по оптимизации числа контрольных в школах, сообщает РИА «Новости».

«Такая работа уже была проведена. В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, опубликованному в августе, ведомства должны обеспечить сокращение числа контрольных и проверочных в общеобразовательных учреждениях «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Ответственными были назначены Рособрнадзор, Минпросвещения, а также органы исполнительной власти в регионах.

Кроме того, школы с 2023 года будут применять только государственные ресурсы в дистанционном обучении. Данное поручение адресовано правительству России совместно с комиссией Госсовета по направлению «Образование».