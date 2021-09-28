В Москве во вторник ожидается до +11°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 28 сентября, будет до +11°С. В столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать 0...+2°С. Ожидается северный ветер 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 759 мм рт. ст., а ночью — 762 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России не ожидается «бабье лето», зато будет «много солнца» и «буйство красок».

До этого сообщалось, что начало осени в Москве стало самым холодным с начала века. Однако, по прогнозам, календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.