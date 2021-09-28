Мать пострадавшего от нападения тигра мальчика рассказала подробности произошедшего

Мать годовалого ребенка, пострадавшего в сафари-парке «Тайган» в Крыму, раскрыла подробности произошедшего, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Ребенок лишился большого пальца на руке из-за нападения тигра через решетку.

Женщина заявила, что планирует писать заявление в Следственный комитет и добиться открытия дела. Она уверена, что ее вины в произошедшем нет.

По ее словам, барьеры были установлены ненадлежащим образом. По этой причине тигр смог ударить лапой по сетке и зацепить когтем ее сына. Если бы ребенок сам вытянул руку, то «всей руки бы не было», добавила мать пострадавшего мальчика.

Женщина также пожаловалась, что в медпункте парка никого не было, а администрация сафари-парка не пыталась выйти на связь с пострадавшими.

Инцидент произошел накануне, 26 сентября, в городе Белогорске, в Крыму. 22-летняя жительница Краснодара слишком близко поднесла годовалого ребенка к дальнему защитному ограждению. В результате хищник укусил мальчика. Пострадавшего госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу — медики ампутировали ребенку палец.