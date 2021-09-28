В Иркутской области чиновников арестовали за взятки и махинации с жильем сирот

В Иркутской области были задержаны два сотрудника Министерства имущественных отношений, которые занимались госзакупками жилья для детей-сирот, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи возбудили против чиновников уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», а также «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере».

Как сообщает СК, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки, сумма которой превысила 16 млн рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась. По версии следствия, он принимал жилье по госконтрактам по закупке помещений, предназначенных для сирот и детей без попечения родителей. При этом чиновник не проверял, соответствует ли жилье установленным нормам и требованиям.

Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила свыше 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий в ходе проводимых аукционов.

Прокуратура области взяла на контроль расследование этого уголовного дела.