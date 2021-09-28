В Приморье не повысился радиационный фон после запуска ракеты КНДР

Ракета, запущенная северокорейской армией, не изменила радиационный фон в граничащем с КНДР Приморском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Примгидромет

«Радиационный фон в Приморье на утро вторника составляет 10-11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям», — рассказали в региональной метеослужбе.

Агентство отмечает, что, по данным приморского информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, в Японском море после запуска северокорейской ракеты сейсмические события не наблюдались.

Ранее КНДР запустила неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство «Ренхап», сославшись на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Японское агентство «Киодо», написало, что речь идет о баллистической ракете.