Работу системы-112 будет регулировать ГОСТ

В России впервые утвердили новы ГОСТ, который определяет требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112», передает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ (ВНИИ ГОЧС).

Документ регламентирует порядок приема и обработки вызовов экстренных оперативных служб. В одном из положений стандарта говорится, что среднее время обработки звонка составляет 75 секунд. В случае, если связь по каким-то причинам прервется, оператор должен в течение 10 секунд перезвонить и ждать ответа абонента не менее минуты. Информацию о происшествии сотрудник «112» должен передать в дежурные службы не позднее 30 секунд. Сотрудник «112» должен передать в дежурные службы информацию о происшествии не позднее 30 секунд.

Как заявил начальник института Максим Бедило, утвержденный ГОСТ будет носить рекомендательный характер, но его применение позволит улучшить качество работы системы-112, так как в нем использован многолетний опыт регионов, в которых она уже была успешно внедрена. По его словам, при выполнении установленных требований повысится уровень взаимодействия оператора-112 и служб оперативного реагирования.

«Это значит, что у пострадавших в чрезвычайной ситуации повышается шанс получить намного быстрее помощь именно тех специалистов, которые требуются», — отметил представитель ВНИИ ГОЧС.

Ранее стало известно, что в России оповещения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях будут осуществляться единым сигналом.