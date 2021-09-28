Более 300 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза

На острове Лампедуза на юге Италии высадились более 500 мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Веером понедельника у берегов Лампедузы было перехвачено рыболовецкое судно с примерно 200 мигрантами на борту. Это самый масштабный из шести подобных инцидентов, произошедших 27 сентября. Всего за день на остров прибыло порядка 318 человек.

Мигрантам оказали первую медицинскую помощь и направили в центр временного содержания, где уже находятся более 330 человек.

Ранее асессор по вопросам безопасности итальянского города Вогера, член партии «Лига» Массимо Адриатичи застрелил мигранта во время конфликта.

До этого в полиции Италии рассказали, что за первую половину 2021 года в страну прибыли почти 21 тыс. мигрантов — это примерно в три раза больше, чем за весь прошлый год.