В Одессе женщина заявила, что у ребенка болит голова из-за вакцинации учителя

В Одессе местная жительница пожаловалась на то, что у ее сына якобы начинает болеть голова, когда он приближается к своей вакцинированной от COVID-19 учительнице. Своей историей она поделилась в сообществе Odessa_hello в Instagram.

По ее словам, это также заметили и родители других детей, поэтому она решила обратится за советом. Вскоре после того, как головные боли у ее ребенка участились, она узнала, что аналогичная проблема якобы есть у других одноклассников ребенка. При этом, как утверждает одесситка, боли начинаются только тогда, когда они общаются с учительницей или садятся на ближайшие от нее парты.

«У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головных болей у детей — «вакцинированные» учителя», — написала она.

Утверждение женщины рассмешило других подписчиков сообщества и в комментариях стали подшучивать на тему теорией заговора и об антипрививочниках.

По данным Минздрава Украины, за сутки, 27 сентября, в стране зафиксировано 3 007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.