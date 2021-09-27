Ярославский вуз сообщил об угрозах одного из студентов совершить вооруженное нападение

Студент Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) написал в чате учебной группы сообщения с угрозами о массовом расстреле, на данный момент с ним работают полицейские. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как уточнили в университете, в ночь на понедельник в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера.

«Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В дальнейшем с молодым человеком проводили работу полицейские», — уточнили в пресс-службе ЯТУ.

В вузе пояснили, что молодой человек в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году.

«Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию», — отмечается в сообщении учебного заведения.

Официальных комментариев региональных УМВД, СУСК и прокуратуры пока не поступало.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В результате инцидента пострадали 43 человека, из них шестеро — погибли. Нападавший был ранен при задержании полицией, в настоящий момент он находится в больнице.