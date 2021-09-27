ПФР напомнил россиянам о праве на выплаты по уходу за пожилыми людьми

В отделении ПФР по Севастополю напомнили, что неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, могут рассчитывать на денежную компенсацию. Об этом сообщается на сайте госучреждения.

В публикации отмечается, что компенсация назначается с месяца, когда было получено обращение в клиентскую службу ПФР. Выплаты поступают пенсионеру вместе с назначенной пенсией. Ухаживающему за пожилым человеком начисляются пенсионные коэффициенты, период ухода включается в стаж.

«Тот, кто будет ухаживать за престарелым, не должен официально работать, получать пенсию, социальные доплаты, а также состоять в Центре занятости в качестве безработного (получать пособие по безработице)», — утверждается в публикации.

Компенсацию по уходу за пожилыми можно оформить в электронном виде. Сначала заявление должен подать ухаживающий, а пенсионеру необходимо подтвердить свое согласие.

Ранее в ПФР рассказали, что после увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом дополнительных выплат от государства.