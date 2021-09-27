Пользователи соцсетей выявили связь между радиацией и популярностью хентай

Пользователи популярного интернет-форума Reddit сравнили предпочтения жителей Швеции в порнографии и карту загрязнения страны радиоактивным цезием-137 (произошедшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС), и выявили положительную корреляцию.

Одна из карт была представлена популярным сервисом, на котором содержатся пикантные видеоматериалы. На ней изображены провинции с самыми популярными в них категориями порнографии. Другая карта была из отчета Шведского управления пищевой промышленности о заражения территорий страны радиоактивным цезием. Пользователи Reddit в шутку отметили, что в тех регионах, в котором последствия радиации были наиболее серьезными, местные жители особенно активно смотрели жанр «хентай» (рисованная порнография в жанре аниме — прим. ред.).

«Это самое смешное доказательство примера того, что корреляция — не всегда причинно-следственная связь из всех, которые я когда-либо видел», — сообщил один из комментаторов.

«Горд тем, что родился именно в зонах «хентая», — пошутил еще один из юзеров.

«Неудивительно, что Япония — это Япония», — сыронизировал другой пользователь.

Ранее сообщалось, что суд в США обязал родителей выплатить своему сыну более $30 тысяч за уничтоженную ими коллекцию порнографии.