Детей, отравившихся хлором в бассейне Таганрога, выписали из больницы

Двое детей, госпитализированных с отравлением парами хлора после похода бассейна в Таганроге, выписали из медучреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей городской администрации.

До этого у шести детей выявили признаки отравления, при этом родители четверых из них отказались от госпитализации.

«Двое ранее госпитализированных детей выписаны», — уточнили в мэрии города в Ростовской области.

26 сентября после визита в бассейн на территории одного из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога у шестерых ребят ухудшилось самочувствие. Их отвезли в больницу с признаками отравления парами хлора. В результате было начато расследование, а также заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в Таганроге.

Также в дагестанском Буйнакске 30 детей были госпитализированы с отравлением.