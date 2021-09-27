Стали известно о состоянии ребенка, которому тигр откусил палец в крымском парке «Тайган»

Мама годовалого мальчика, которому тигр откусил палец в крымском сафари-парке «Тайган», рассказала, что накануне ребенку провели операцию на травмированной руке и он находится в сознании, сообщает Life.

«Ребенок сейчас в сознании, вчера была операция, формировали культю. Кушает, играет, пытается привыкнуть брать все одной ручкой. Следователи сказали, что лучше не подавать заявление, так как вины парка нет», — сказала женщина.

Однако, по ее словам, ограждение в парке около опасных животных недостаточное.

«Плюс отсутствует медсестра, первую помощь оказать не могут, несмотря на то, что это место повышенной опасности», — добавила она.

Инцидент произошел накануне, 26 сентября, в городе Белогорске, в Крыму. 22-летняя жительница Краснодара слишком близко поднесла годовалого ребенка к дальнему защитному ограждению. В результате хищник укусил мальчика.

Пострадавшего госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу — медики ампутировали ребенку палец.

СК РФ проводит доследственную проверку. Прокуратура в свою очередь начала проверку в отношении родителей ребенка и зоопарка.