Генпрокуратура Казахстана направила запрос в Польшу о выдаче экс-главы биржи Wex Васильева

Генпрокуратура Казахстана направила запрос в Польшу о выдаче задержанного там российского гражданина и бывшего главы криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

«Он разыскивается департаментом полиции Алматы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 190 части 3 пункта 1 (мошенничество, совершенное неоднократно, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время направленный в Варшаву запрос о экстрадиции россиянина находится на рассмотрении.

Дмитрий Васильев был задержан в Польше 11 августа, однако СМИ стало известно об этом лишь в середине сентября. Сообщалось, что экс-глава Wex подозревается в присвоении денег, принадлежащих, в том числе инвесторам из Евросоюза, включая Польшу. Речь идет о сумме в $450.

Ранее окружная прокуратура Варшавы сообщила, что россиянин был задержан на основании красного списка Интерпола, международной полиции. В этом списке Васильев находится по требованию Казахстана. После задержания в Варшаве польский суд постановил временно арестовать гражданина РФ на 40 суток. Этот срок истек 21 сентября.