Мужчин, убивших родственника и «помогавших» в поисках, осудили в Якутии

Суд в Якутии приговорил двух жителей Среднеколымского района к 15 и 14 годам колонии за убийство родственника. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, мужчины были признаны виновными в убийстве, которое совершено группой лиц по предварительному сговору. Один из фигурантов дела был признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как уточнили в СК, 30 ноября прошлого года в хижине при употреблении алкоголя между двумя мужчинами и их родственником произошла ссора. В результате мужчины позднее решили убить родственника.

Когда мужчина вернулся после проверки сетей, один из обвиняемых вышел из хижины и два раза выстрелил в потерпевшего. Затем второй обвиняемый зарядил карабин и подошел к упавшему на землю, доведя умысел до конца и убив родственника.

«После совершения преступления обвиняемые тщательно сокрыли следы, уничтожили личные вещи потерпевшего, оказывали содействие в поисках мужчины, тело которого они бросили в реку», — уточнили в ведомстве.

В рамках следственных действий удалось доказать вину мужчин, пытавшихся скрыть следы преступления и «помогавших» в поисках жертвы.

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