Москвичей предупредили о похолодании до нуля в середине недели

Похолодание до нуля ждет москвичей в середине наступившей рабочей недели. Об этом рассказал заместитель в интервью RT начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Метеоролог при этом отметил, что в ближайшее время в столицу придет потепление. Но оно будет неустойчивым.

«У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы», – указал Цыганков.

В ночь на понедельник, дал прогноз синоптик, температура будет в пределах от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха составит 12 градусов, а в ночь на вторник похолодает до 5–7 градусов.

28 сентября дневная температура составит - 11 градусов тепла. После этого случится резкий рост атмосферного давления

«Ночь на среду – ноль-плюс два, местами туманы», – рассказал Цыганков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец рассказал, когда будет самая холодная ночь на следующей неделе.