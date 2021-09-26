Генсек ООН заявил, что мир близок к ядерному уничтожению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал на своей официальной странице в Twitter, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения.

«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению», — говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас настало время рассеять тучи ядерного конфликта и уничтожить ядерные вооружения в мире, чтобы открыть новую эру доверия и мира.

Директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что ядерная гонка между сверхдержавами грозит для человечества неконтролируемым военным конфликтом.

Рейф подчеркнул, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия.

Ранее в США заявили, что Китай скоро превзойдет Россию по уровню «ядерной угрозы».