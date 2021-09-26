Турист нашел Лох-несское чудовище на видео с дрона

Ричард Мейвор заметил фигуру Лох-несского чудовища в воде на своем видео с дрона, пишет издание DailyRecord.

54-летний турист снимал кадры для своего канала на YouTube во время путешествия с друзьями на каноэ в поддержку Общества Альцгеймера.

Ричард сказал, что даже не заметил необычной фигуры в воде, пока зрители не начали комментировать его видео.

«Я не знаю, что это, но определенно имеет ту же форму, что и предыдущие наблюдения Несси», — сказал мужчина.

Путешественник добавил, что это может быть искажение света, но он в этом не уверен.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Ливерпуля увидел Лох-Несское чудовище и нарисовал его. Пожилой мужчина недолго наблюдал данное загадочное существо, став девятым, кто встретился с ним в 2021 году.

Пять лет назад 52-летний Стив Фельтхэм, который уже на протяжении 24 лет занимается исследованием озера Лох-Несс, предположил, что Лох-Несское чудовище, по легенде обитающее в шотландском озере, в действительности может оказаться гигантским сомом.