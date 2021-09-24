В Вологде возбудили уголовное дело из-за угрозы нападения на гимназию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

В понедельник, 20 сентября, сотрудники СК обнаружили в одном из мессенджеров чат, в котором неизвестный публиковал угрозы совершить нападение на одну из гимназий Вологды. В общении с подписчиками хозяин чата обговаривал время и место совершения нападения.

«По результатам доследственной проверки следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц)», — указано в сообщении следователей.

В Следственном комитете установили, что предполагаемый автор сообщений находится не в Вологодской области.

Ранее готовившийся к нападению на красноярский техникум признал вину.