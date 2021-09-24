Вирусолог связал рост заболеваемости гриппом с коронавирусом и изменениями климата

Причинами превышения порогового уровня заболеваемости гриппом в некоторых регионах России стали пандемия коронавируса, изменения климата и снижение иммунитета. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил врач-вирусолог Георгий Викулов.

«Причины — это изменения климата, это пандемия COVID-19, это круглогодичная циркуляция гриппа на планете, это отсутствие иммунитета в отношении гриппа у тех, кто может заболеть или заболел, это особенности самих вирусов гриппа. Ну, этого достаточно. И снижение в целом иммунной прослойки в связи с тем, что очень необычно холодный сентябрь в этом году на большей части территории России», — рассказал Викулов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезон гриппа в России уже начался, первые случаи в этом году выявлялись еще в конце июля, а групповая заболеваемость фиксировалась в августе. Кроме того, Попова отмечала, что пороговый уровень заболеваемости гриппом превышен в 61 российском регионе.