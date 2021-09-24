Полицейский вымогал у москвички 2,5 млн рублей, запугивая бандой «черных риелторов»

Сотрудник уголовного розыска отдела одного из районов Москвы вымогал у женщины 2,5 млн рублей, запугивая бандой «черных риелторов», сообщает mk.ru.

Как пишет издание, москвичке досталась в наследство квартира от престарелой соседки, за которой она ухаживала. Девушка решила сделать в ней ремонт, вызвала мастеров. Она передала им предоплату, но ее совсем не устроило качество проведенных работ. Она отказалась отдавать оставшуюся сумму и потребовала от рабочих вернуть ей предоплату, но они отказались. В результате ей пришлось написать заявление в полицию.

Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД Западное Дегунино принял у женщины заявление, пообещав разрешить конфликтную ситуацию. Через пару дней сотрудники фирмы вернули девушке предоплату, о чем она и написала расписку в отделе полиции.

Через несколько дней полицейский встретился с девушкой и рассказал, что хозяйка квартиры, которая досталась ей в наследство, якобы давно была в разработке преступной группировки так называемых «черных риелторов», и теперь они не оставят ни квартиру, ни нынешнюю владелицу в покое. Он добавил, что готов уладить вопрос с бандитами за 8 млн рублей. Девушка сказала, что у нее нет таких денег, тогда полицейский снизил сумму до 2,5 млн.

После этого, как отмечает издание, москвичка написала заявление в отдел собственной безопасности Северного округа. Полицейского задержали при получении денег.

Уточняется, что СК возбудил в отношении оперуполномоченного уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Ранее сообщалось, что особый отдел СК по Амурской области начал расследование по делу полицейских, которых подозревают в организации ОПГ, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.