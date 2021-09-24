Гинцбург рассказал о вакцинах, которые сочетаются со «Спутником V»

Российская вакцина «Спутник V» сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны, заявил директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса.

«С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – Прим. ред.)», — уточнил Гинцбург.

Он отметил, что за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут».

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что по рекомендации Минздрава России проходить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции можно через шесть месяцев после первой прививки. Это оптимальный срок, который опасно пропускать, подчеркнул врач. Он добавил, что торопиться с ревакцинацией не следует. По словам иммунолога, вреда это не принесет, как и не окажет положительного влияния на иммунитет.