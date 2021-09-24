СК завел дело по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти человек на Эльбрусе.

По данным следствия, утром 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Остальные 19 альпинистов, несмотря на ухудшающиеся погодные условия, продолжили подъем. Около 14.00 мск начался сильный ветер, пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости.

«На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями», — говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время следователи проводят осмотр тел погибших, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины произошедшего.

Проверку также организовала региональная прокуратура.

По данным регионального Минздрава, в больницу были доставлены 11 пострадавших. Двое из них, в том числе гид из Карачаево-Черкессии, — в реанимации. Еще три человека находятся в терапии, трое — в ожоговом отделении, двое – в отделении травматологии и один – в торакальном отделении.