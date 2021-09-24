Глава МИД Венгрии высоко оценил «Спутник V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийятро считает, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» показала себя «очень хорошо» во время применения в Венгрии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас ежедневно умирали по 200 человек, мы теряли по €30 млн ежедневно из-за ограничений экономики. Сейчас около 68% венгерцев полностью вакцинированы. У нас есть опыт, и у нас хороший опыт», — заявил дипломат.

По его словам, вакцина работает очень хорошо — в частности, это подтверждается снижением числа случаев заражения COVID-19 после прививки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Ей стала вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее стало известно, что в России начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа/