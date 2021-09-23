Семьям погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших при падении в Хабаровском крае самолета Ан-26 получат выплаты размере 1 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

«Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей», — написал он.

Губернатор также отметил, что по его поручению в правительстве края была экстренно созвана комиссия по ЧС.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь в среду, 22 сентября. В нем находились шесть человек. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

В МЧС предположили, что самолет мог пропасть с радаров из-за плохой погоды. В качестве еще одной версии крушения рассматривается ошибка пилотирования.

Добраться до место аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.